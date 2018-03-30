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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Freeform оставил сериал «По ту сторону» без третьего сезона

Телеканал Freeform решил не продлевать сериал «По ту сторону» на третий сезон. Подростковая приключенческая драма с элементами мистики и фантастики сильно сдала за последнее время — к концу второго сезона рейтинги проекта составляли едва ли половину от показателей первого сезона, что ожидаемо повлияло на решение о закрытии.

Главный герой по имени Холден Мэттьюз приходит в себя после 12-летней комы и узнаёт, что обладает невесть откуда взявшимися сверхспособностями. Чуть позже выясняется, что из-за приобретённых суперсил парень оказался в центре некоего заговора и теперь находится в смертельной опасности и не может никому доверять.

В сериале снялись Бёркли Даффилд, Роми Роузмонт, Майкл Макгрэйди, Джонатан Уайтселл, Дилан Гвин, Джефф Пьер и другие.

Создателем и сценаристом сериала выступил Адам Нассдорф («Однажды в Стране Чудес»). Он также вошёл в команду исполнительных продюсеров наряду с Тимом Крингом («Герои»), Дэвидом Айком («Звёздный крейсер „Галактика“»), Стивеном Эдельсоном и Заком Кадисоном.

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