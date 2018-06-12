«Люк Кейдж» — второй трейлер второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix выкатил свежий трейлер второго сезона «Люка Кейджа», где львиную долю внимания уделили злодеям. Тринадцатисерийное продолжение супергеройских разборок в Гарлеме стартует 22 июня.

Во втором сезоне боевика возвративший себе доброе имя Люк Кейдж (Майк Коултер) превращается в настоящую городскую знаменитость. Но свалившаяся на него слава заставляет Кейджа ещё сильнее озаботиться безопасностью жителей Гарлема. Вступив в битву с новым опасным врагом, главный герой вплотную подступит к черте, отделяющей героя от злодея.

Помимо Коултера в проекте задействованы Симон Миссик, Тео Росси, Элфри Вудард, Мустафа Шакир, Габриэль Деннис, Розарио Доусон, Аннабелла Шиорра.

Шоураннером сериала является Чео Одари Кокер («Рэй Донован»); он же числится исполнительным продюсером наряду с Джимом Чори и Джефом Лоэбом. Производством заведуют Marvel Television и ABC Studios.