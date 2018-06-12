«Люк Кейдж» — второй трейлер второго сезона

Потоковый сервис Netflix выкатил свежий трейлер второго сезона «Люка Кейджа», где львиную долю внимания уделили злодеям. Тринадцатисерийное продолжение супергеройских разборок в Гарлеме стартует 22 июня.
Во втором сезоне боевика возвративший себе доброе имя Люк Кейдж (Майк Коултер) превращается в настоящую городскую знаменитость. Но свалившаяся на него слава заставляет Кейджа ещё сильнее озаботиться безопасностью жителей Гарлема. Вступив в битву с новым опасным врагом, главный герой вплотную подступит к черте, отделяющей героя от злодея.
Помимо Коултера в проекте задействованы Симон Миссик, Тео Росси, Элфри Вудард, Мустафа Шакир, Габриэль Деннис, Розарио Доусон, Аннабелла Шиорра.
Шоураннером сериала является Чео Одари Кокер («Рэй Донован»); он же числится исполнительным продюсером наряду с Джимом Чори и Джефом Лоэбом. Производством заведуют Marvel Television и ABC Studios.