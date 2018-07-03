Кабельный канал TNT обеспечил криминальной драме «По волчьим законам» четвёртый сезон. Залогом продления стали устойчивые рейтинговые показатели проекта.
Американская версия одноимённого австралийского фильма Дэвида Мишо повествует о Джошуа Коди, после смерти матери перебравшемся к родне на побережье Южной Калифорнии. Скоро он узнаёт, что его бабушка Джанин «Смурф» Коди и её сыновья — настоящий криминальный синдикат. Парня втягивают в семейный бизнес, от которого его мать — дочь Джанин — в своё время сбежала.
В сериале снимаются Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Скотт Спидман, Бен Робсон, Джейк Вири, Алекс Мераз, Дженнифер Лэндон, Каролина Гуерра и другие. Джонатан Лиско («Саутленд», «Остановись и гори») является сценаристом и исполнительным продюсером наряду с Мишо и Джоном Уэллсом. Четвёртый сезон «По волчьим законам» выйдет в следующем году.
В довесок канал обеспечил третий сезон криминальной драмеди «Когти», чьи рейтинговые показатели по сравнению с первым сезоном подросли в среднем на 9%.
Это история о предприимчивых и энергичных работницах маникюрного салона Nail Artisan в Южной Флориде, активно теснящих представителей противоположного пола в традиционно мужском мире организованной преступности.
В актёрский состав сериала вошли Ниси Нэш, Кэрри Престон, Джуди Рейес, Дженнифер Лайон, Гарольд Перрино, Карруче Тран, Кевин Ранкин, Джейсон Антун, Джек Кеси и другие. Шоураннер проекта — Джанин Шерман Барруа («Мыслить как преступник»). Главный сценарист — Элиот Лоуренс; он же числится исполнительным продюсером наравне с Рашидой Джонс и Уиллом Маккормаком.