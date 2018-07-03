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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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TNT заказал третий сезон «Когтей» и четвёртый сезон «По волчьим законам»

Кабельный канал TNT обеспечил криминальной драме «По волчьим законам» четвёртый сезон. Залогом продления стали устойчивые рейтинговые показатели проекта.

Американская версия одноимённого австралийского фильма Дэвида Мишо повествует о Джошуа Коди, после смерти матери перебравшемся к родне на побережье Южной Калифорнии. Скоро он узнаёт, что его бабушка Джанин «Смурф» Коди и её сыновья — настоящий криминальный синдикат. Парня втягивают в семейный бизнес, от которого его мать — дочь Джанин — в своё время сбежала.

В сериале снимаются Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Скотт Спидман, Бен Робсон, Джейк Вири, Алекс Мераз, Дженнифер Лэндон, Каролина Гуерра и другие. Джонатан Лиско («Саутленд», «Остановись и гори») является сценаристом и исполнительным продюсером наряду с Мишо и Джоном Уэллсом. Четвёртый сезон «По волчьим законам» выйдет в следующем году.

В довесок канал обеспечил третий сезон криминальной драмеди «Когти», чьи рейтинговые показатели по сравнению с первым сезоном подросли в среднем на 9%.

Это история о предприимчивых и энергичных работницах маникюрного салона Nail Artisan в Южной Флориде, активно теснящих представителей противоположного пола в традиционно мужском мире организованной преступности.

В актёрский состав сериала вошли Ниси Нэш, Кэрри Престон, Джуди Рейес, Дженнифер Лайон, Гарольд Перрино, Карруче Тран, Кевин Ранкин, Джейсон Антун, Джек Кеси и другие. Шоураннер проекта — Джанин Шерман Барруа («Мыслить как преступник»). Главный сценарист — Элиот Лоуренс; он же числится исполнительным продюсером наравне с Рашидой Джонс и Уиллом Маккормаком.

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По волчьим законам Когти
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