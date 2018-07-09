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Новые сериалы 9–15 июля

Невзирая на почти полное затишье в сериальном мире, одна премьера зрителям всё же обеспечена — телеканал The CW покажет премьерный эпизод низкобюджетного приключенческого фэнтези «Аванпост». Вдобавок на потоковый сервис Hulu вернётся костюмированная драма «Куртизанки».

Вторник, 10 июля

 
Премьера+
Syfy, The CW
Аванпост The Outpost

фэнтези, приключения

В ролях Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Имоджен Уотерхаус, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм

Создатель Джейсон Фоллер, Кайнен Гриффин

В центре 10-серийного приключенческого фэнтези молодая Талон — единственная выжившая представительница расы чёрной крови (Blackbloods). Поиски убийц её семьи приводят девушку в сторожевую крепость на самой границе цивилизованного мира. В пути Талон обнаруживает, что обладает мистической силой, которую ей предстоит научиться контролировать, чтобы спастись самой и защитить мир от диктатуры религиозных фанатиков.

Видео

Среда, 11 июля

 
Сезон2
Hulu, ITV
Куртизанки Harlots

драма

В ролях Саманта Мортон, Джессика Браун-Финдли, Лесли Мэнвилл, Алекса Дейвис, Рори Флек Бирн, Поппи Корби-Туч

Создатель Мойра Буффини, Элисон Ньюман

История, события которой разворачиваются в XVIII столетии, повествует о Маргарет Уэллс — владелице борделя, отдающей все силы и заработанные средства на то, чтобы взрастить своих дочерей.

Видео

 
Конец сезона2
Hulu
Рассказ служанки The Handmaid’s Tale

драма, научная фантастика

В ролях Элизабет Мосс, Макс Мингелла, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли

Создатель Брюс Миллер

Второй сезон антиутопии завершится тринадцатым эпизодом The Word. В мае потоковый сервис Hulu продлил сериал на третий сезон.

Видео

Четверг, 12 июля

 
Марлон Marlon

комедия, семейный

В ролях Марлон Уайанс, Эссенс Аткинс, Нотлим Тейлор, Амир О'Нил, Бреша Уэбб, Диалло Риддл

Создатель Марлон Уайанс, Кристофер Мойнихэн

Конце сезона 2

Второй сезон семейного ситкома завершит десятый эпизод под названием Funeral Party. Телеканал NBC пока не решил, что делать с сериалом дальше.

Видео

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
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