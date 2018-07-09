Новые сериалы 9–15 июля

Невзирая на почти полное затишье в сериальном мире, одна премьера зрителям всё же обеспечена — телеканал The CW покажет премьерный эпизод низкобюджетного приключенческого фэнтези «Аванпост». Вдобавок на потоковый сервис Hulu вернётся костюмированная драма «Куртизанки».
Вторник, 10 июля
фэнтези, приключения
В ролях Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Имоджен Уотерхаус, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм
Создатель Джейсон Фоллер, Кайнен Гриффин
В центре 10-серийного приключенческого фэнтези молодая Талон — единственная выжившая представительница расы чёрной крови (Blackbloods). Поиски убийц её семьи приводят девушку в сторожевую крепость на самой границе цивилизованного мира. В пути Талон обнаруживает, что обладает мистической силой, которую ей предстоит научиться контролировать, чтобы спастись самой и защитить мир от диктатуры религиозных фанатиков.
Среда, 11 июля
драма
В ролях Саманта Мортон, Джессика Браун-Финдли, Лесли Мэнвилл, Алекса Дейвис, Рори Флек Бирн, Поппи Корби-Туч
Создатель Мойра Буффини, Элисон Ньюман
История, события которой разворачиваются в XVIII столетии, повествует о Маргарет Уэллс — владелице борделя, отдающей все силы и заработанные средства на то, чтобы взрастить своих дочерей.
драма, научная фантастика
В ролях Элизабет Мосс, Макс Мингелла, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли
Создатель Брюс Миллер
Второй сезон антиутопии завершится тринадцатым эпизодом The Word. В мае потоковый сервис Hulu продлил сериал на третий сезон.
Четверг, 12 июля
комедия, семейный
В ролях Марлон Уайанс, Эссенс Аткинс, Нотлим Тейлор, Амир О'Нил, Бреша Уэбб, Диалло Риддл
Создатель Марлон Уайанс, Кристофер Мойнихэн
Конце сезона 2
Второй сезон семейного ситкома завершит десятый эпизод под названием Funeral Party. Телеканал NBC пока не решил, что делать с сериалом дальше.