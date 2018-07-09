Новые сериалы 9–15 июля

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Syfy, The CW

В центре 10-серийного приключенческого фэнтези молодая Талон — единственная выжившая представительница расы чёрной крови (Blackbloods). Поиски убийц её семьи приводят девушку в сторожевую крепость на самой границе цивилизованного мира. В пути Талон обнаруживает, что обладает мистической силой, которую ей предстоит научиться контролировать, чтобы спастись самой и защитить мир от диктатуры религиозных фанатиков.