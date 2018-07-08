Новости сериалов — лучшее за неделю

Можно ли сделать сериал из «Чужого»? — телевизионная версия научно-фантастического триллера могла бы осесть на каком-нибудь потоковом сервисе или кабельном канале.

Netflix продолжает швыряться миллиардами — стриминговый гигант планирует потратить в этом году на контент в два раза больше, чем в прошлом.

«Мир Дикого Запада» — обзор второго сезона от Ильи Кролика — вся правда о смертельном аттракционе Джонатана Нолана и Лизы Джой.

Джуд Лоу и Джон Малкович сыграют во втором сезоне «Молодого Папы» — неподражаемый Ленни Белардо вернётся в повествование.

Netflix поможет в съёмках детективного триллера про молодого Зигмунда Фрейда — основоположник теории психоанализа будет гоняться за маньяком.

«Имя мне — ночь» — трейлер — первый атмосферный видеоролик детективного триллера от Криса Пайна и Пэтти Дженкинс.

TNT заказал третий сезон «Когтей» и четвёртый сезон «По волчьим законам» — оба сериала демонстрируют хорошие рейтинговые показатели.