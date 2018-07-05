Можно ли сделать сериал из «Чужого»?

Культовый научно-фантастический франчайз «Чужие» находится в незавидном положении.

Ридли Скотт ушёл из квартиры, оставив включённым «Чужой: Завет»; одному южноафриканскому беженцу по имени Нил так и не смогли оформить регистрацию на «Чужого 5». Всё хозяйство студии Fox с большой долей вероятности отойдёт Disney, и Королева ксеноморфов наверняка станет диснеевской принцессой. Всё так и будет! Конец близок!

Короче говоря, нет ничего удивительного в том, что начали циркулировать слухи о возможном телесериале по мотивам. На данный момент самой концепции «Чужой: Сериал» даже не существует. Якобы в Fox думают о том, где можно эту идею лучше всего реализовать. Собственно, кабельные каналы и потоковые сервисы сейчас вполне потянут космический ужастик с элементами экшена и рейтингом R.

Что нас должно заставить относиться к слуху серьёзно? Хотя бы современная продюсерская мысль: «Если это перестало работать в кино, то давайте сделаем сериал».

Да и кто в здравом уме откажется от эпизодической дозы «Чужого»? У киномира должно хватить пороха, чтобы рассказать интересную историю: могущественные корпорации, бравые колониальные морпехи и страшные чудовища.