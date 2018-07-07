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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix поможет в съёмках детективного триллера про молодого Зигмунда Фрейда

Ну наконец-то создатели современных детективных сериалов вспомнили о том, кто как нельзя лучше подходит на роль консультанта в делах, связанных с маньяками. Потоковый сервис Netflix подключился к работе над немецкоязычным восьмисерийным сериалом «Фрейд», центральным персонажем которого выступит знаменитый автор теории психоанализа.

Костюмированный детективный триллер, где элементы современности вплетены в сеттинг XIX века, рассказывает о жутких убийствах, творящихся в 1886 году в Вене. Молодой Зигмунд Фрейд, чьи революционные взгляды в области психологии успели встретить яростную критику среди коллег, знакомится со служащим в полиции ветераном войны Альфредом Киссом и известной дамой-медиумом Флёр Саломе, невольно втягиваясь в смертельно-опасную охоту на серийного убийцу.

Режиссирует Марвин Крен («4 квартала») по собственному сценарию, над которым трудится в соавторстве со Стефаном Бруннером и Бенджамином Хесслером. За производство отвечают Satel Film и Bavaria Fiction. Съёмки стартуют этой осенью.

Трансляцией сериала для Австрии, Бельгии, Финляндии и Венгрии займётся австрийский общественный телевещатель ORF, остальные территории отданы от откуп Netflix.

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Фрейд
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Netflix поможет в съёмках детективного триллера про молодого Зигмунда Фрейда

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