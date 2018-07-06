Netflix продолжает швыряться миллиардами

Пресса и сочувствующие не устают восхищаться и поражаться финансовым решениям Netflix, жадно следя за его бухгалтерией. Накануне издание The Economist раскрыло публике новые шокирующие данные. Оказывается только в этом году руководство потокового сервиса планирует потратить на производство оригинального контента $ 12–13 млрд. Сюда входят художественные сериалы, полнометражные фильмы, комедийные шоу и документальные проекты. Напомним, в прошлом году на производство выделили вполовину меньше — $ 6 млрд.

The Economist утверждает, что вышеназванная цифра куда выше затрат на контент любой голливудской студии или телекомпании. Да и количество выпускаемой продукции превышает показатели любого другого конкурента Netflix. В этом году стриминговый гигант покажет аудитории 82 фильма, в то время как Warner Bros. выпустит лишь 23 кинопостановки, а Disney — самая прибыльная студия Голливуда — всего 10 картин.

Сегодня библиотека Netflix насчитывает около 700 наименований — сюда входит весь имеющийся нынче контент от оригинального до приобретённого для показа, от художественных сериалов и фильмов до реалити-шоу. Вдобавок потоковый сервис известен своим стремлением порадовать аутентичным контентом местную аудиторию — контракты на производство оригинальных проектов заключены в 21 стране, включая Германию, Индию, Бразилию и Южную Корею.

Даже невзирая на значительную долговую сумму ($ 8,5 млрд) Netflix нынче без проблем может позволить себе разбрасываться чемоданами денег. Тем более что число подписчиков платформы продолжает неуклонно расти — за первый квартал этого года их количество увеличилось на 7,4 млн. Общая аудитория сервиса составляет более 125 млн человек, из которых 57 млн приходятся на США. При средней цене подписки $ 10 годовой доход Netflix составляет около $ 14 млрд, что позволяет руководству раскошеливатся на качественный и безусловно востребованный оригинальный контент.