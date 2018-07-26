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Криминальная антология «Грязный Джон» основательно пополнила кастинг-лист

Криминальная антология « Грязный Джон» от Bravo Media с Эриком Баной («Мюнхен») и Конни Бриттон («Огни ночной пятницы») обзавелась исполнителями прочих ролей. В сериале сыграют Джулия Гарнер («Озарк»), Джуно Темпл («Винил»), Джин Смарт («Легион»), Кевин Зегерс («Бойтесь ходячих мертвецов»), а также Кейко Аджена («13 причин почему»), Джон Карна («Крик»), Спрэг Грэйден («Смертельное оружие») и Клифф Чемберлен («Изменённый углерод»).

Проект по мотивам цикла статей и одноимённого подкаста репортёра Los Angeles Times Кристофера Гоффарда поведает историю Дебры Ньюэлл (Бриттон), попавшей в сети красавчика-обольстителя Джона Михана (Бана), и покажет, как быстро романтическое увлечение может перерасти в клубок тайн, лжи и манипулирования.

Режиссёрское кресло на первые четыре эпизода займёт Джеффри Рейнер («Фарго», «Электрические сны Филипа К. Дика»). Александра Каннингэм («Отчаянные домохозяйки», «Доктор Шанс») пишет сценарий и выступает исполнительным продюсером наряду с Баной, Бриттон, Ричардом Саклом, Чарльзом Ровеном и другими. Производство курируют Universal Cable Productions, Los Angeles Times Studios и Atlas Entertainment. Премьера состоится уже в этом году.

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Грязный Джон
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
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