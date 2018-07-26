Криминальная антология «Грязный Джон» основательно пополнила кастинг-лист

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Криминальная антология « Грязный Джон» от Bravo Media с Эриком Баной («Мюнхен») и Конни Бриттон («Огни ночной пятницы») обзавелась исполнителями прочих ролей. В сериале сыграют Джулия Гарнер («Озарк»), Джуно Темпл («Винил»), Джин Смарт («Легион»), Кевин Зегерс («Бойтесь ходячих мертвецов»), а также Кейко Аджена («13 причин почему»), Джон Карна («Крик»), Спрэг Грэйден («Смертельное оружие») и Клифф Чемберлен («Изменённый углерод»).

Проект по мотивам цикла статей и одноимённого подкаста репортёра Los Angeles Times Кристофера Гоффарда поведает историю Дебры Ньюэлл (Бриттон), попавшей в сети красавчика-обольстителя Джона Михана (Бана), и покажет, как быстро романтическое увлечение может перерасти в клубок тайн, лжи и манипулирования.

Режиссёрское кресло на первые четыре эпизода займёт Джеффри Рейнер («Фарго», «Электрические сны Филипа К. Дика»). Александра Каннингэм («Отчаянные домохозяйки», «Доктор Шанс») пишет сценарий и выступает исполнительным продюсером наряду с Баной, Бриттон, Ричардом Саклом, Чарльзом Ровеном и другими. Производство курируют Universal Cable Productions, Los Angeles Times Studios и Atlas Entertainment. Премьера состоится уже в этом году.