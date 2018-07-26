Сериал «Йеллоустоун» получил второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В июне на канале Paramount Network состоялась премьера остросюжетной семейной драмы «Йеллоустоун». Сериал стартовал успешнее остальных новичков и до сих пор удерживает вторую рейтинговую высоту вслед за «Ходячими мертвецами», поэтому компания, недолго думая, наградила проект вторым десятисерийным сезоном.

История Джона Даттона (Кевин Костнер) и его семьи, владеющей огромным ранчо в Монтане на границе с Йеллоустонским национальным парком, полна борьбы с начальством заповедника, индейской резервацией и жадными застройщиками, вечно покушающимися на границы ранчо. В трубах вместо воды течёт нефть, политики продажны, а нераскрытые убийства стали рутиной.

В сериале снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер и многие другие.

К работе сценаристом и шоураннером проекта вернётся оскаровский номинант Тейлор Шеридан («Ветреная река», «Убийца»). Исполнительными продюсерами наряду с Шериданом и Костнером выступают Джон и Арт Линсоны («Сыны анархии»).