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Роман Сергея Лукьяненко «Кваzи» превратят в сериал

Ещё один роман Сергея Лукьяненко готовится к экранизации — на этот раз многосерийной. Переносом на телеэкраны фантастического детектива «Кваzи» займётся компания Monumental («Сталинград») в сотрудничестве с кинопродюсером Михаэлем Шлихтом. Международный англоязычный проект находится на стадии ранней разработки: ищут сценаристов и съёмочную группу.

Действие романа, опубликованного в 2016 году, разворачивается в постапокалиптической Москве. Многие из людей превратилась в зомби, но часть сумела вернуться к разумной жизни, став кваzи. Между новым видом разумных обитателей планеты и людьми формируется хрупкое перемирие, оказавшееся под угрозой из-за совершённого убийства. Дознаватель смертных дел Денис Симонов вынужден вместе с кваzи расследовать загадочную смерть профессора, занимавшегося разработкой смертельно опасного вируса.

Часть съёмочного процесса пройдёт в Москве. Проект предназначен для трансляции на территории России и за рубежом.

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