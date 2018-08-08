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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Сериал по «Бойне номер пять» Курта Воннегута ушёл на канал Epix

В конце прошлого года производственная компания Universal Cable Productions занялась разработкой многосерийной экранизации классического романа Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», увидевшего свет в 1969 году. На днях к проекту присоединился кабельный канал Epix, где и будет выходить будущий сериал.

Главный герой — американский солдат Билли Пилигрим, нелепый, робкий и апатичный парень. Сатирический роман с нелинейным сюжетом описывает похождения Пилигрима на войне и печально известную бомбардировку Дрездена, произведшую неизгладимое впечатление на протагониста. Трагедия искалечила психику Пилигрима, сделав его заложником посттравматического синдрома. В повествование вплетены фантастические мотивы — похищение главного героя инопланетянами.

Режиссировать будет Кари Скогланд («Борджиа», «Рассказ служанки») по сценарию Патрика Макмануса («Марко Поло», «Хэппи!»). В исполнительных продюсерах наряду с Макманусом выступают Гейл Энн Хёрд («Ходячие мертвецы»), Джон Браун и Брэдли Йоновер.

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