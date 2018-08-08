За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал постер многострадальной заключительной части политического триллера «Карточный домик» с датой выхода шестого сезона. Сериал вернётся на телеэкраны 2 ноября.

Из-за приснопамятного скандала и отстранения от проекта исполнителя главной роли Кевина Спейси сериал ушёл на длительный хиатус, и его судьба несколько месяцев висела на волоске, но в начале года производственный процесс кое-как вошёл в колею, и съёмки с учётом вынужденных сценарных правок возобновились.

Нынче центральным персонажем истории выступает Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт — супруга бывшего главы государства. Свято место пусто не бывает — сумев выбраться из тени мужа, хищная блондинка удобно расположилась в президентском кресле.

Помимо Райт в 8-серийном шестом сезоне снимаются Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патришия Кларксон, Констанс Зиммер, Дерек Сесил, Кэмпбелл Скотт, Борис Макгайвер, Грег Киннир и Дайан Лэйн.