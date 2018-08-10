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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Автор ситкома «В Филадельфии всегда солнечно» готовит для Apple комедию о создателях видеоигр

Потоковый сервис Apple заказал съёмки комедийного сериала от создателя и участника ситкома-долгожителя FX «В Филадельфии всегда солнечно» Роба Макэлхенни, который также сыграет одну из главных ролей в пока безымянном проекте.

Многосерийная комедия расскажет о насыщенных буднях студии-разработчика видеоигр. Само собой, предметом исследования станет не только процветающая индустрия, но и крайне непростые взаимоотношения сотрудников — творческих личностей с амбициями и собственным взглядами на рабочий процесс.

В написании сценария Макэлхенни поможет коллега по съёмочной площадке «Филадельфии» Чарли Дэй. Оба выступают также исполнительными продюсерами будущего сериала. За производственным процессом берутся присматривать 3 Arts Entertainment и Ubisoft.

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