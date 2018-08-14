«Доллар» — трейлер с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис CBS All Access выпустил полноценный трейлер сериала «Доллар». К сожалению, двухминутная нарезка не позволяет как следует прочувствовать атмосферу происходящего. Понадеемся, что открывающий эпизод справится с этим лучше. Премьера 10-серийного первого сезона состоится 30 сентября.

Действие триллера разворачивается наше время в загнивающем от рецессии глухом американском городишке, где однодолларовая купюра, переходя из рук в руки, связывает судьбы нескольких жителей, вовлечённых в череду кровавых убийств.

В актёрском составе значатся Джон Кэрролл Линч, Натаниэль Мартелло-Уайт, Филип Эттингер, Кристофер Денэм, Грэйси Лоуренс, Лесли Одом-младший и другие.

Первый сезон целиком снимает Крэйг Зобел («Оставленные») по сценарию Джейсона Мосберга. За производственный процесс отвечают CBS Television Studios и Anonymous Content.