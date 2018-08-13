Сериал «Падение ордена» получил второй сезон и Марка Хэмилла

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал History официально продлил на второй сезон костюмированную средневековую драму «Падение ордена», пригласив в актёрский состав мастера-джедая Марка Хэмилла («Звёздные войны»), а также Тома Форбса («Волчий зал») и Женевьев Гонт («Страйк»). Шоураннером продолжения назначили Аарона Хелбинга («Спартак: Война проклятых»).

Первый сезон продемонстрировал впечатляющие рейтинговые результаты: каждый эпизод в течение недели показа на различных платформах собирал порядка 25 млн просмотров. В этой категории «Падение рыцарей» занимает третье место среди всех драм на кабеле.

Историко-приключенческий сериал повествует о поисках Святого Грааля и является хроникой гибели легендарного ордена тамплиеров. В проекте задействованы Том Каллен, Саймон Мерреллс, Эд Стоппард, Сабрина Бартлетт, Джулиан Овенден и другие.

Хэмилл сыграет закалённого в битвах рыцаря-тамплиера Талуса, ветерана Крестовых походов, десять лет проведшего в плену в Святой земле. На родине он занимается тренировкой принятых в орден новичков. Форбс сыграет наследника трона принца Луи, жестокого и непредсказуемого сына короля Филиппа Красивого. Гонт перевоплотится в дочь Филиппа Изабеллу, в будущем получившую от современников прозвище Французская Волчица.

Исполнительными продюсерами наряду с Хелбингом выступают создатели сериала Дон Хэндфилд и Ричард Рэйнер, а также Джереми Реннер и Рик Джейкобсон.