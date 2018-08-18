HBO заказал съёмки первого сезона «Хранителей»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеверсия «Хранителей» успешно преодолела пилотный барьер — кабельный канал HBO официально заказал съёмки полного первого сезона. Премьера сериала по вселенной DC состоится в следующем году.

Сериал Дэймона Линделофа («Оставленные») представляет собой непрямой сиквел оригинального сюжета с новыми персонажами. События разворачиваются в современной альтернативной реальности и отталкиваются от произошедшего в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

В проекте задействованы Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фоэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.

Пилотный эпизод сняла Николь Кэссел («Мир Дикого Запада») по сценарию шоураннера, создателя и автора проекта Линделофа; оба зачислены в команду исполнительных продюсеров наравне с Томом Спезейли, Стивеном Уильямсом и Джозефом Е. Иберти. Производственным процессом руководят Warner Bros. Television и White Rabbit.