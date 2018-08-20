«Двойка» — трейлер второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У второго сезона драмы «Двойка» появился официальный трейлер, анонсирующий целый каскад событий, которые обрушатся на головы основных персонажей в продолжении. Сериал, посвящённый появлению и развитию американской секс-индустрии, вернётся на кабельный канал HBO 9 сентября.

Криминальная драма рассказывает о пёстром и шумном полусвете Нью-Йорка 70-х годов прошлого века. Это история о легализации и расцвете современного порнобизнеса в декорациях Манхэттена, утопающего в эпидемии ВИЧ и кокаиновых сугробах.

В сериале снимаются Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Маргарита Левиева, Гари Карр, Доминик Фишбэк и другие. Соавторы «Прослушки» Дэвид Саймон и Джордж Пелеканос написали сценарий и вдобавок числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Франко и Ниной Кострофф-Нобл («Тримей»).