Новые сериалы 20–26 августа

В ближайшие семь дней нас ждут две многосерийные премьеры. Потоковый сервис Netflix выпустит первый сезон мистической драмы «Невинные», а на британском канале BBC One состоится премьера политического триллера «Телохранитель». Вдобавок кабельный канал Audience представит второй сезон «Мистера Мерседеса».
Вторник, 21 августа
драма, криминал
В ролях Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Даниэлла Алонсо, Скотт Спидман, Бен Робсон
Создатель Джонатан Лиско
Третий сезон криминальной драмы завершится тринадцатой серией The Hyenas. В июле кабельный канал TNT продлил сериал на четвёртый сезон.
Среда, 22 августа
детектив, триллер
В ролях Брендан Глисон, Гарри Тредэвэй, Келли Линч, Энн-Маргрет, Мэри-Луиз Паркер
Создатель Дэвид Э. Келли
Это история о вышедшем в отставку детективе полиции Билле Ходжесе, стремящемся докопаться до правды в нераскрытом преступлении: некий человек устраивает настоящую бойню, направив угнанный им «Мерседес» в толпу горожан. Маясь от безделья и тоски по работе, Ходжес безо всяких шансов на успех начинает собственное расследование, пытаясь разыскать и посадить преступника раньше, чем он снова кого-нибудь прикончит.
драма
В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер
Создатель Тейлор Шеридан
Первый сезон остросюжетной семейной драмы завершится сдвоенным эпизодом под названием The Unravelling. Кабельный канал Paramount продлил сериал на второй сезон в июле.
драма
В ролях Саманта Мортон, Джессика Браун-Финдли, Лесли Мэнвилл, Алекса Дейвис, Рори Флек Бирн, Поппи Корби-Туч
Создатель Мойра Буффини, Элисон Ньюман
Восьмой эпизод завершит второй сезон костюмированной драмы о борделях Георгианской эпохи. Потоковый сервис пока не решил, что делать с сериалом дальше.
Четверг, 23 августа
комедия
В ролях Николас Д’Агосто, Джон Литгоу, Стивен Бойер, Шерри Шеперд, Джейма Мэйс, Криста Родригес
Создатель Джефф Астроф, Мэтт Миллер
Юридическая мокьюментари завершит свой второй сезон десятой серией Barcelona. Телеканал NBC отказался от комедийного сериала, но создатель пытается пристроить проект куда-нибудь ещё.
Пятница, 24 августа
драма, мистика
В ролях Сорча Граундселл, Перселл Аскотт, Гай Пирс
Создатель Ханья Элкингтон, Саймон Дарик
В центре восьмисерийной мистической драмы юные влюблённые Джун и Гарри, сбежавшие от своей излишне строгой родни, чтобы быть вместе, но будущее готовит им множество испытаний. Тайны, до поры скрываемые от них родителями, и невероятные способности, которыми обладают главные герои, грозят навсегда их разлучить.
Воскресенье, 26 августа
драма, триллер
В ролях Ричард Мэдден, Кили Хоуз, Джина Макки, Софи Рандл, Винсент Франклин, Роуэна Кинг
Создатель Джед Миркурио
Шестисерийная драма поведает о Дэвиде Бадде — ветеране войны и офицере управления безопасности, обеспечивающей сохранность членов королевской семьи и правительства Великобритании. Ему поручена охрана министра внутренних дел Джулии Монтегю. Бадд оказывается в непростом положении: его убеждения кардинально отличаются от взглядов той, кого ему предстоит защищать. Так из телохранителя он может превратиться в главную угрозу.
драма, триллер, мистика
В ролях Доминик Купер, Рут Негга, Люси Гриффитс, Джозеф Гилган
Десятая серия The Light Above станет заключительной для третьего сезона экранизации культового комикса. Кабельный канал AMC пока не решил, стоит ли продлевать проект.
драма
В ролях Эми Адамс, Патриша Кларксон, Элайза Скэнлен
Мини-сериал кабельного канала HBO с Эми Адамс в главной роли завершится восьмым эпизодом под названием Milk.