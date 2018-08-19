Новости сериалов — лучшее за неделю

«Звёздные войны: Сопротивление» — трейлер и дата выхода — мультсериал стартует на канале Disney в начале октября.
«Железный кулак» — трейлер второго сезона — укороченное продолжение истории о Дэнни Рэнде выйдет в начале сентября.
Керри Вашингтон сыграет главную роль в технодраме Гора Вербински — Hulu экранизирует графический роман «Блюз старого города».
Марк Дакаскос и Жужу Чан снимутся в «Убийцах Ву» от Netflix — им достались роли таинственного монаха и наёмницы из триады.
HBO заказал съёмки первого сезона «Хранителей» — премьера супергеройской драмы Дэймона Линделофа состоится в следующем году.
Кадры из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» — Кирнан Шипка в образе юной полуведьмы.
«Романовы» — второй тизер — антология Мэттью Вайнера до краёв заполнена потомками российской императорской семьи.
Сериал «Касл-Рок» получил второй сезон от Hulu — потоковый сервис радуется высоким рейтингам мистического триллера.
USA Network заказал первый сезон боевика «Тредстоун» по вселенной Джейсона Борна — сценарий многосерийного спин-оффа пишет автор «Героев» Тим Кринг.
Сериал «Падение ордена» получил второй сезон и Марка Хэмилла — Люк Скайуокер снова берётся обучать неопытных падаванов.