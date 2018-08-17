«Звёздные войны: Сопротивление» — трейлер и дата выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

А вот и первый трейлер грядущего мультсериала Lucasfilm «Звёздные войны: Сопротивление», успевшего обзавестись официальной датой премьеры — свежая глава в истории культовой вселенной стартует на канале Disney 7 октября.

События анимационного приключения разворачиваются накануне происходящего в седьмом киноэпизоде франчайза «Звёздные войны: Пробуждение Силы». В центре истории — вступивший в ряды Сопротивления молодой пилот Казуда Зионо. Он участвует в сверхсекретной разведывательной миссии, главная цель коей — стремительно набирающий силу Первый орден. В мультсериале появятся очаровашка BB-8, По Дэмерон и капитан Фазма. Пилота-аса озвучивает Оскар Айзек, а командира штурмовиков — Гвендолин Кристи.

Автором мультсериала является ветеран студии Lucasfilm Animation Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов», «Звёздные войны: Повстанцы»). В исполнительных продюсерах значатся отвечавшие за производство «Войн клонов» и «Повстанцев» Афина Портильо и Джастин Ридж, а также Брэндон Оман. Режиссёр-постановщик — Эми Бет Кристенсон.