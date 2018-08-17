TNT заказал сиквел «Алиениста» под названием «Ангел тьмы»

Сюжетная линия «Алиениста» закрыта, но это не помешало TNT заказать сиквел — кабельный канал экранизирует другой детективный роман Калеба Карра под названием «Ангел тьмы» (The Angel of Darkness), вышедший в 1997 году.

Первый мини-сериал по роману Карра «Алиенист» с Даниэлем Брюлем, Дакотой Фаннинг и Люком Эвансом получил массу тёплых отзывов от критиков и зрителей. Детективный триллер об охоте на нью-йоркского маньяка стал одной из самых высокорейтинговых драм года в ключевом демо «18–49 лет», а его общая аудитория на всех цифровых платформах перевалила за 50 млн человек. Плюс шесть номинаций на премию «Эмми».

События продолжения, где к своим ролям вернутся Брюль, Фаннинг и Эванс, разворачиваются спустя год после произошедшего в «Алиенисте». Ласло Крайцлеру, Джону Муру и Саре Говард предстоит поучаствовать в расследовании таинственного исчезновения дочери испанского дипломата.

Исполнительными продюсерами «Ангела» выступают Эрик Рот, Стив Голин, Розали Сведлин и Кэри Фукунага. Производством по-прежнему руководят Paramount TV и Studio T.