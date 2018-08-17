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USA Network заказал первый сезон боевика «Тредстоун» по вселенной Джейсона Борна

В апреле кабельный канал USA Network запустил в производство пилот драматического боевика «Тредстоун» по вселенной Джейсона Борна, но нынче передумал и заказал съёмки первого сезона целиком. Поговаривают дело в том, что к проекту на правах международного дистрибьютора намерен подключиться Amazon, который верит в успешность сериала, основанного на кинофранчайзе с мировым именем.

Заголовком многосерийный спин-офф обязан названию сверхсекретного проекта ЦРУ по выращиванию особых спецагентов — настоящих машин для убийства. Ради достижения результата задействован протокол поведенческой модификации. Одним из таких агентов-сверхлюдей является и сам Борн. Сериал расскажет о разбросанных по всему земному шару «спящих» агентах, которые таинственным образом «пробуждаются», чтобы выполнить свою смертельную миссию.

Сценарием занимается Тим Кринг («Герои»), а Рамин Бахрани («451 градус по Фаренгейту») снимет первый эпизод. Оба числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Беном Смитом, Джеффри Вайнером, Джастином Леви и Брэдли Томасом. Производством руководит Universal Cable Productions («Мистер Робот», «Волшебники»). Съёмки начнутся в следующем году.

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Тредстоун
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