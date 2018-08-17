«Сексуальная тварь» получит многосерийный приквел

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Компании-партнёры Anonymous Content и Paramount Television надумали снять телевизионный приквел «Сексуальной твари» Джонатана Глэйзера — культовой британской криминальной драмы 2000 года. Главные роли в полнометражном оригинале сыграли Рэй Уинстон, Бен Кингсли и Иэн Макшейн — их персонажи будут ключевыми и в предыстории.

В центре многосерийной криминальной драмы — молодой, талантливый вор Гэри «Гэл» Дав, налаживающий сотрудничество с будущим подельником Доном Логаном, подвизавшийся работать на мафиози Тедди Басса и знакомящийся со своей будущей женой — порнозвездой Диди. Это хроника нисхождения главного героя в манящее безумие криминального Лондона 90-х.

Сценарий напишет Майкл Калео («Клан Сопрано», «Малавита»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду со сценаристами фильма Луисом Мелисом и Дэвидом Синто. Будущий сериал собираются пристроить на кабельный канал или потоковый сервис.