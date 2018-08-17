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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Макджи планирует снять сериал по компьютерной игре Vampyr

Растолкав конкурентов, Fox 21 Television Studios приобрела права на экранизацию популярной компьютерной игры Vampyr. В производстве сериала планируют поучаствовать продюсерская компания Макджи Wonderland Sound & Vision и DJ2 Entertainemnt.

События игры французской студии-разработчика Dontnod Entertainment разворачиваются в Лондоне 1918 года. Главный герой истории — превратившийся в вампира врач Джонатан Рид, который разрывается между призванием служить на благо людям и новообретённой жаждой крови. В стране бушует смертельный вирус, который лишь Риду под силу остановить. Герою предстоит решить, кого из местных ему придётся убить ради пропитания, чтобы успеть спасти остальных от расползающейся заразы.

Макджи собирается режиссировать будущий сериал и входит в команду его исполнительных продюсеров.

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Vampyr (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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