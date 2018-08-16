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«Железный кулак» — трейлер второго сезона

Пришло время составить первое впечатление о втором сезоне «Железного кулака». Потоковый сервис Netflix опубликовал официальный трейлер продолжения супергеройского боевика по вселенной Marvel. Недавно выяснилось, что сезон укоротили до десяти серий. В теории это должно пойти сериалу на пользу.

Экранизация популярного комикса рассказывает о Дэниеле Рэнде (Финн Джонс), вернувшемся домой после многолетнего отсутствия. Весь мир считал его погибшим, однако главный герой выжил и провёл юные годы в легендарном городе К’ун-Лун, обучаясь боевым искусствам и особой технике использования своей внутренней энергии ци. Теперь в образе Железного кулака Дэниел сражается со злом в родном Нью-Йорке. Второй сезон посвящён противостоянию с бывшим другом Давосом — вторым обладателем люминесцирующей конечности.

Во втором сезоне снимаются Джессика Хенвик, Симон Миссик, Том Пелфри, Джессика Строуп, Саша Дхаван и Элис Ив. Шоураннером продолжения выступает Рэйвен Метцнер («Сонная Лощина»). Премьера состоится 7 сентября.

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