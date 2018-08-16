Марк Дакаскос и Жужу Чан снимутся в «Убийцах Ву» от Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В актёрском составе криминального боевика «Убийцы Ву» небольшое, но важное пополнение — в кастинг-лист 10-серийного первого сезона зачислены Марк Дакаскос («Джон Уик 3») и Жужу Чан («Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2»).

События криминального боевика с элементами мистики разворачиваются в Чайна-тауне, районе Сан-Франциско. Кай Джин (Ико Ювайс) — последний из клана «Убийцы Ву», на чью долю выпала миссия объединить силы древних преступных триад и восстановить равновесие сил.

Чан перевоплотится в элитного бойца триады по имени Зан — телохранительницу и доверенное лицо мафиози по прозвищу Дядюшка Шесть в исполнении Байрона Манна. Дакаскос сыграет таинственного и невероятно сильного монаха, которому под силу справиться с любым врагом, ставшим у него на пути.

В сериале также снимаются Кэтрин Уинник, Томми Флэнаган, Льюис Тан, Ци Ма. Съёмки стартовали неделю назад.

Ювайс ещё и продюсирует проект, курирует работу каскадёров, отвечает за хореографию боевых сцен. Шоураннер и сценарист сериала — Джон Вёрф («Ад на колёсах»). Первые два эпизода снимает Стивен Фанг («В пустыне смерти»). Производством занимается Nomadic Pictures («Фарго»).