За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu оформил сериалу «Касл-Рок» второй сезон — стартовавшая в конце июля антология ужасов оправдала ожидания критиков и зрителей, крайне тепло отзывающихся о постановке. Представители стриминговой платформы не разглашают рейтинговые данные, но утверждают, что стартовал проект отлично, и от серии к серии аудитория мистического триллера только растёт.

Таинственные и страшные события разворачиваются в городке Касл-Рок из вселенной мастера ужасов Стивена Кинга, где разворачиваются события нескольких фантастических рассказов и романов писателя. Повествование объединяет персонажей и связанные с ними жуткие истории, происходившие в окружённом непроходимыми лесами городке штата Мэн. Существует вероятность, что во втором сезоне «Касл-Рока» актёрский ансамбль полностью сменится, но авторы пока не комментируют этот момент.

В первом сезоне снимаются Андре Холлэнд, Мелани Лински, Билл Скарсгард, Скотт Гленн, Джейн Леви, Сисси Спейсек, Терри О’Куинн и другие.

Премьерный эпизод снял Майкл Аппендаль («Рэй Донован», «Легион»). Исполнительными продюсерами наряду с Кингом числятся Дж. Дж. Абрамс, Сэм Шоу, Дастин Томасон, Бен Стефенсон и Лиз Глоцер. Производством занимаются Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.