«Романовы» — второй тизер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Romanoffs are everywhere! Стриминговый сервис Amazon опубликовал второй тизер телеантологии «Романовы» Мэттью Вайнера («Клан Сопрано», «Безумцы») — теперь с кадрами из сериала. Премьера многосерийной постановки намечена на 12 октября.

Первый сезон — восемь самостоятельных историй — повествует о людях, искренне считающих себя потомками российской императорской семьи. Эпизоды разнятся не только сюжетной линией, но и актёрским составом, а также местом действия.

В сериале снимаются Кристина Хендрикс, Изабель Юппер, Аарон Экхарт, Аманда Пит, Марта Келлер, Джек Хьюстон, Джон Слэттери, Кори Столл, Джанет Монтгомери, Эндрю Рэннеллс, Майк Дойл, Джей Джей Филд, Пол Райзер, Ноа Уайли и другие.

Вайнер и режиссёр сериала Семи Челлас вместе трудились над сценарием. В исполнительных продюсерах значатся Крис Тёрнер («Все ненавидят Криса»), Блэйк Маккормик и Кэти Сирик («Зельда: Начало всего»).