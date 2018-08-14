За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu объявил официальную дату выхода второго сезона сериала «Беглецы» — супергеройская подростковая драма вернётся на телеэкраны 21 декабря. Все тринадцать эпизодов продолжения будут доступны для просмотра в день премьеры

Экранизация одноимённого марвеловского комикса повествует о давно рассорившихся шестерых подростках из Лос-Анджелеса, которые вынуждены объединиться, чтобы противостоять общему врагу — собственным родителям-суперзлодеям. Главные герои: гик и геймер Алекс Уайлдер (Рензи Фелиз), юная викканка Нико Минору (Лирика Окано), неуверенная в себе красавица Каролина Дин (Вирджиния Гарднер), бунтарка Гертруда Йоркс (Ариэла Барер), инженер и ловелас Чейз Стейн (Грегг Салкин) и младшенькая в команде Молли Эрнандес (Аллегра Акоста).

Создателями, шоураннерами и основными сценаристами проекта выступают коллеги по «Сплетнице» Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Оба числятся исполнительными продюсерами наравне с главой Marvel TV Джефом Лоэбом и Джимом Чори.