Дэвид Харбор назвал один из фильмов-вдохновителей третьего сезона «Очень странных дел»

Съёмки третьего сезона «Очень странных дел» в самом разгаре. Соавтор сериала Шон Леви, не вдаваясь в подробности, успел сообщить, что новая глава из жизни Хоукинса будет масштабнее и значительно мрачнее предыдущей. И тем не менее, без юмора не обойдётся — в этом публику заверяет местный шериф и новоявленный приёмный отец Джим Хоппер.

В интервью изданию Variety дважды номинант на «Эмми» Дэвид Харбор подтвердил, что сезон выдастся на редкость мрачным, но это не помешает главным героям наслаждаться светлыми моментами, когда такая возможность подвернётся. Часть забавных сценок обязана своим появлением одному из фильмов, вдохновлявших братьев Дафферов на создание сценария третьей телеглавы.

Речь о криминальной комедии 1985 года «Флетч» с Чеви Чейзом, где они играет репортёра под прикрытием, получившего от якобы умирающего богача заказ на его собственное убийство, что повлечёт за собой череду злоключений главного героя.

Напомним, что одним из второстепенных действующих лиц третьего сезона выступает Брюс в исполнении Джейка Бьюзи — журналист местной газеты The Hawkins Post с сомнительными моральными устоями и дурным чувством юмора. Подходящий персонаж для разнообразных отсылок к вышеназванной кинокартине.

Премьера третьего сезона «Очень странных дел» состоится следующим летом.