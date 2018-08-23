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«Человек в высоком замке» — расширенный трейлер третьего сезона

Потоковый сервис Amazon опубликовал расширенный двухминутный трейлер третьего сезона «Человека в высоком замке». Как сообщалось ранее, многосерийная антиутопия вернётся на телеэкраны 5 октября.

Свободная экранизация одноимённого романа Филипа К. Дика с Алексой Давалос и Руфусом Сьюэллом в главных ролях рассказывает об альтернативной реальности, где антигитлеровская коалиция проиграла Вторую мировую войну: восточное побережье США отошло под контроль нацистской Германии, западное досталось Японии. Нейтральная полоса между ними стала убежищем для движения Сопротивления во главе с таинственным Человеком в высоком замке.

Шоураннером третьего сезона назначен Эрик Овермиер («Босх»). Он входит и в команду исполнительных продюсеров, где состоят Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер, Ричард Хейус, Иза Дик Хакетт и Дэниел Персивал.

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