«Большой куш» — трейлер второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Sony Crackle выкатил трейлер второго сезона сериала «Большой куш». Криминальная драмеди вернётся на телеэкраны 13 сентября. Все десять эпизодов появятся в доступе в день премьеры.

Сериал по мотивам одноимённой культовой криминальной комедии Гая Ричи рассказывает о компании молодых и находчивых мошенников, обчистивших грузовик с краденым золотом. Так парни становятся частью смертельно опасного мира лондонской преступной элиты, гангстеров, грязных копов и цыганских боксёров. Начало второго сезона застаёт чудом выживших сообщников на побережье Испании, где они продолжат свои опасные приключения, спасая собственные жизни и награбленное.

В сериале снимаются Люк Паскуалино, Руперт Гринт, Люсьен Лависконт, Дюгрей Скотт, Стефани Леонидас, Фиби Дайневор, Джульет Обри и другие.

Алекс Де Ракофф выступает шоураннером и сценаристом проекта; он также входит в команду исполнительных продюсеров вместе с Гринтом, Аароном Гинсбургом и Уильямом Грином. Второй сезон сняли Кевин Коннолли («Красавцы»), Том Дей («Шанхайский полдень») и Луис Прието («Стартап», «Клятва»).