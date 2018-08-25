 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Закулисье кукольной анимации — беседа с Гарри Бардиным и фоторепортаж с его студии «Звёздные войны: Сопротивление» — трейлер и дата выхода Nintendo продала более 780 миллионов консолей DOOM Eternal — геймплей, кадры, детали «Звёздные войны: Войны клонов» возвращаются на телеэкраны
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Режиссёр «Доктора Стрэнджа» снимет ужастик для Showtime

Кабельный канал Showtime занимается разработкой многосерийной экранизации романа ужасов «Килл Крик» (Kill Creek) за авторством Скотта Томаса. Книга вышла в свет в прошлом году. К работе над проектом привлечены соавтор «Подзмеки» Миша Грин и режиссёр «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон.

Книга повествует о том, как автор сверхпопулярных романов-ужастиков Сэм Макгарвер принимает приглашение от трёх собратьев по перу провести ночь в канун Хэллоуина в знаменитом на всю округу сельском доме с привидениями. Однако праздничная ночь превращается в настоящий кошмар, когда писатели случайно пробуждают тёмную сущность, намеревающуюся превратить всех четверых в часть кровавого наследия деревушки Килл Крик.

Автор литературного первоисточника сам займётся адаптацией, режиссировать которую будет Дерриксон. Оба выступают также исполнительными продюсерами наряду с Грин, Адамом Гомолином, Эндрю Лазаром и Элайзой Эллис. Производством руководят Showtime и Platform One Media.

+ Обсудить
Темы
 
Килл Крик
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Режиссёр «Доктора Стрэнджа» снимет ужастик для Showtime

Тоже интересно

 
Кино Обзор за 100 секунд. Выпуск 10. «Выживший» и «Омерзительная восьмёрка»
 
Кино «Валериан и город тысячи планет» — второй трейлер
 
Кино Трейлер фильма «Монстро 2»
 
Кино «Tomb Raider: Лара Крофт» — постер
 
Кино Netflix уже готовит продолжение своего первого блокбастера «Яркий»
 
Syfy отказался продлевать «Пространство» на четвёртый сезон
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Gamescom 2018: Team Ninja вернула физику грудей в Dead or Alive 6. Подпрыгивающие прелести героинь станут более реалистичнымиFist of the North Star - мини-игры по приготовлению коктейлей, поездки по пустошам и динамичные драки с бандитами в новом видеоСтало известно финальное название и премьерное окно фильма "Детектив Пикачу" со звездой "Дедпула" в главной ролиАарон Гринберг: Мы очень любим одиночные игры и верим в нихThe Last Remnant - Square Enix решила убрать игру из Steam, успейте купить

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика