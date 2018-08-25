Режиссёр «Доктора Стрэнджа» снимет ужастик для Showtime

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime занимается разработкой многосерийной экранизации романа ужасов «Килл Крик» (Kill Creek) за авторством Скотта Томаса. Книга вышла в свет в прошлом году. К работе над проектом привлечены соавтор «Подзмеки» Миша Грин и режиссёр «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон.

Книга повествует о том, как автор сверхпопулярных романов-ужастиков Сэм Макгарвер принимает приглашение от трёх собратьев по перу провести ночь в канун Хэллоуина в знаменитом на всю округу сельском доме с привидениями. Однако праздничная ночь превращается в настоящий кошмар, когда писатели случайно пробуждают тёмную сущность, намеревающуюся превратить всех четверых в часть кровавого наследия деревушки Килл Крик.

Автор литературного первоисточника сам займётся адаптацией, режиссировать которую будет Дерриксон. Оба выступают также исполнительными продюсерами наряду с Грин, Адамом Гомолином, Эндрю Лазаром и Элайзой Эллис. Производством руководят Showtime и Platform One Media.