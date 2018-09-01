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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Дэвид Кроненберг работает над собственным сериалом

Признанный киномастер Дэвид Кроненберг сообщил, что работает над многосерийным телепроектом. Информация о названии будущего сериала и его содержании пока отсутствует. Режиссёр «Порока на экспорт» и «Сканнеров» лишь обмолвился, что для него проект, пребывающий на ранних стадиях разработки, носит личный характер, однако говорить о нём он пока не может.

Кроненбергу в прошлом уже доводилось снимать отдельные эпизоды телевизионных сериалов. К слову, в 2015 году он отклонил предложение возглавить съёмки второго сезона «Настоящего детектива» — не понравился сценарий.

Возможно, взяться за полноценную разработку собственного сериала творца побудила эволюция телевизионной съёмки и как следствие размывание границы между кино и сериалами, о чём Кроненберг обмолвился в ходе дискуссионной панели в рамках 75-го Венецианского фестиваля, стартовавшего 29 августа:

Телевизионные экраны с каждым днём становятся всё больше и больше, поэтому разница между походом в кинотеатр и домашним просмотром сегодня практически стёрлась.

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