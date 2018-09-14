 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Интервью и приветствие режиссёра «Тайной жизни пингвинов» Хироясу Исиды Рецензия и отзывы на игру Spider-Man Ноль кадров в секунду. Выпуск 229: Сексуальный коллекционный карточный Ведьмак Генри Кавилл сыграет Геральта в «Ведьмаке» от Netflix HBO заказал съёмки первого сезона «Хранителей»
5
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Брюс Кэмпбелл готов отдать своего персонажа из «Зловещих мертвецов» молодому актёру

Брюс Кэмпбелл, судя по всему, окончательно отошёл от роли Эша Уильямса после закрытия сериала «Эш против Зловещих мертвецов». Но он совсем не против, если найдётся актёр помоложе, готовый взять в руки бензопилу и ружьё:

У меня ничего не ёкнет, если они найдут другого актёра и сотворят новую инкарнацию героя. Если молодому засранцу хочется, чтобы его постоянно обливали кровью, то на здоровье. Надеюсь, что серия «Зловещие мертвецы» будет развиваться. У нас остались персонажи после сериала и героиня устроенного несколько лет назад ремейка. Можно скрестить эти вселенные.

Да, Брюс вспомнил про «Чёрную книгу», которую срежиссировал Федерико Альварес в 2013-м. Кстати, ремейк был встречен достаточно хорошо и по части кровищи и ужасов не уступал оригиналу. Правда, эта ветка франчайза остановилась на одном фильме. Но актриса Джейн Леви никуда не делась, снимается сейчас в сериале «Касл-Рок». Альварес работает над детективным триллером «Девушка, которая застряла в паутине». По его словам, он до сих пор ностальгирует по «Зловещим мертвецам», это ведь его первый полнометражный проект.

Короче говоря, пространство для манёвра есть. Аудитория тоже никуда не делась. Авось, что-нибудь придумают.

5 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Болотная тварь» от DC Universe обещает максимум жестокости
 
Кристал Рид сыграет главную женскую роль в «Болотной твари»
 
Лен Уайзман снимет пилотный эпизод «Болотной твари» от DC Universe

Тоже интересно

 
Промо-арт фильма «Могучие/Рейнджеры»
 
Дэйзи Ридли не признаёт в Фелисити Джонс свою мать
 
Будущие фильмы Marvel: Кратко о главном
 
Бен Аффлек закончил сценарий сольного фильма про Бэтмена
 
Джонни Депп мог сыграть роль Джона Траволты в «Без лица»
 
«Тетрадь смерти» — тизер-трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Fist of the North Star: Lost Paradise - предстоящее дополнение позволит вам стать Кадзумой КирюWWE 2K19 - звезды рестлинга в новом трейлере игрыDaemon x Machina - новые скриншоты и геймплейное видео эксклюзивного меха-боевика для Nintendo SwitchNintendo анонсировала лимитированный бандл Switch с Super Smash Bros. UltimateCapcom Beat 'Em Up Bundle - представлен сборник классических экшенов для PS4, Xbox One, Switch и PC
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика