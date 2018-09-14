Брюс Кэмпбелл готов отдать своего персонажа из «Зловещих мертвецов» молодому актёру

Брюс Кэмпбелл, судя по всему, окончательно отошёл от роли Эша Уильямса после закрытия сериала «Эш против Зловещих мертвецов». Но он совсем не против, если найдётся актёр помоложе, готовый взять в руки бензопилу и ружьё:

У меня ничего не ёкнет, если они найдут другого актёра и сотворят новую инкарнацию героя. Если молодому засранцу хочется, чтобы его постоянно обливали кровью, то на здоровье. Надеюсь, что серия «Зловещие мертвецы» будет развиваться. У нас остались персонажи после сериала и героиня устроенного несколько лет назад ремейка. Можно скрестить эти вселенные.

Да, Брюс вспомнил про «Чёрную книгу», которую срежиссировал Федерико Альварес в 2013-м. Кстати, ремейк был встречен достаточно хорошо и по части кровищи и ужасов не уступал оригиналу. Правда, эта ветка франчайза остановилась на одном фильме. Но актриса Джейн Леви никуда не делась, снимается сейчас в сериале «Касл-Рок». Альварес работает над детективным триллером «Девушка, которая застряла в паутине». По его словам, он до сих пор ностальгирует по «Зловещим мертвецам», это ведь его первый полнометражный проект.

Короче говоря, пространство для манёвра есть. Аудитория тоже никуда не делась. Авось, что-нибудь придумают.