«Американские боги» вновь потеряли шоураннера

У второго сезона «Американский богов» всё плохо. В начале февраля после продолжительного хаоса, вызванного уходом Брайана Фуллера и Майкла Грина, проекту канала Starz подыскали нового руководителя — Джесси Александра («Ганнибал», «Звёздный путь: Дискавери»). Не подошёл.

Напомним, в прошлом ноябре шоураннеры и главные сценаристы покинули сериал из-за урезания бюджета. Александр принялся за работу над продолжением тёмного фэнтези и… не сдюжил. По информации The Hollywood Reporter, Starz и заведующая производством Fremantle Media отклонили шестую версию сценария и в итоге отстранили Александра от любой работы над сериалом, тщательно избегая формулировки «уволили», дабы не портить проекту репутацию. Но какую формулировку не используй, суть-то не меняется — второй сезон явно переживает тяжёлые времена.

Съёмки и без того затянулись, а нынче и вовсе приостановлены. У актёров нет на руках сценария, потому что его не существует в принципе. По другим сообщениям, текст есть, но требует основательной корректировки. Самое время браться за финал сезона, а на повестке дня досъёмки и пересъёмки уже отснятого.

Ситуацию осложняют трения между Starz и Fremantle, а также попытки Геймана установить как можно более полный контроль над проектом. В итоге студия, решившая сэкономить на бюджете второго сезона, нынче вынуждена сорить деньгами, дабы в принципе удержать проект на плаву и завершить-таки второй сезон.

В многосерийной экранизации одноимённого романа Нила Геймана снимаются Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Орландо Джонс и другие. Премьера многострадального продолжения не случится раньше следующего года, если вообще случится.