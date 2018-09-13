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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Кэтрин Лэнгфорд получила главную роль в экранизации романа Фрэнка Миллера

В марте потоковый сервис Netflix одобрил съёмки 10-серийной экранизации ещё не вышедшего подросткового графического романа Фрэнка Миллера «Проклятая» (Cursed). А на днях проект обзавёлся исполнительницей главной роли — ведущую партию с истории по мотивам артуровских легенд сыграет Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»).

Дописыванием первоисточника и его адаптацией для малых экранов Миллер занимается совместно с соавтором Томом Уилером.

Главная героиня — девушка с мистическим даром по имени Нимуэ (Лэнгфорд), обречённая стать Владычицей Озера. После смерти матери она встречает наёмника Артура; вместе они отправляются на поиски Мерлина, чтобы отдать ему древний меч. За время путешествия Нимуэ становится символом отваги и сопротивления силам ужасающих Красных Рыцарей во главе с их предводителем Королём Утером.

Книга увидит свет следующей осенью, а о дате выхода сериала пока ничего неизвестно. Миллер и Уилер выступают исполнительными продюсерами экранизации.

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Проклятая
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