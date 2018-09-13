Продюсер и сценарист «Легиона» работает над сериалом по игре «Алан Уэйк»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Компьютерная игра Алан Уэйк (Alan Wake) уходит на малые экраны. За проект отвечает Питер Кэллоуэй («Легион»), назначенный шоураннером и основным сценаристом многосерийного психологического триллера. Создатель игры Сэм Лэйк зачислен в штат исполнительных продюсеров.

Совладелец производственной компании Contradiction Films Томас Харлан сообщил, что питчить проект планируется в октябре, однако уже несколько студий проявили к нему интерес:

Фактически «Алан Уэйк» это превращённый в игру телесериал. Таким её создал Сэм, вдохновляясь «Сумеречной зоной», «Тайным окном», «Северной стороной», произведениями Хичкока, многочисленными американскими сериалами. В разработке проекта мы планируем тесно сотрудничать с Сэмом, ведь по сути это то его дитя.

Разработанная финской студией Remedy Entertainment и выпущенная компанией Microsoft Game Studios, игра повествует о событиях в американском городке Брайт-Фоллс. Главный герой истории — писатель Алан Уэйк, в поисках пропавшей жены столкнувшийся со сверхъестественным злом. Однажды Уэйк находит страницы написанного им самим, но странным образом забытого романа и обнаруживает, что происходящие с ним события точь в точь соответствуют сюжету рукописи.