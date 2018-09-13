 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Amazon не хочет выпускать фильм Вуди Аллена из-за обвинений в изнасиловании Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео» за пиратский контент Cyberpunk 2077 — 48 минут геймплея Сериал «Касл-Рок» получил второй сезон от Hulu Сериал «Падение ордена» получил второй сезон и Марка Хэмилла
4
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
 
Первоисточники: variety.comwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Продюсер и сценарист «Легиона» работает над сериалом по игре «Алан Уэйк»

Компьютерная игра Алан Уэйк (Alan Wake) уходит на малые экраны. За проект отвечает Питер Кэллоуэй («Легион»), назначенный шоураннером и основным сценаристом многосерийного психологического триллера. Создатель игры Сэм Лэйк зачислен в штат исполнительных продюсеров.

Совладелец производственной компании Contradiction Films Томас Харлан сообщил, что питчить проект планируется в октябре, однако уже несколько студий проявили к нему интерес:

Фактически «Алан Уэйк» это превращённый в игру телесериал. Таким её создал Сэм, вдохновляясь «Сумеречной зоной», «Тайным окном», «Северной стороной», произведениями Хичкока, многочисленными американскими сериалами. В разработке проекта мы планируем тесно сотрудничать с Сэмом, ведь по сути это то его дитя.

Разработанная финской студией Remedy Entertainment и выпущенная компанией Microsoft Game Studios, игра повествует о событиях в американском городке Брайт-Фоллс. Главный герой истории — писатель Алан Уэйк, в поисках пропавшей жены столкнувшийся со сверхъестественным злом. Однажды Уэйк находит страницы написанного им самим, но странным образом забытого романа и обнаруживает, что происходящие с ним события точь в точь соответствуют сюжету рукописи.

4 Обсудить
Темы
 
Алан Вейк (PC, Xbox 360)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Поиграем на PC: Quantum Break
 
13 игр-хорроров поколения
 
Xbox 360. Игры кончились

Тоже интересно

 
Кино Тимур Бекмамбетов верит в свободу выбора и «Сумеречный Дозор»
 
Кино Актёры «Тетради смерти»: Кит Стэнфилд сыграет таинственного детектива L
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» — постеры
 
Кино «Обитель зла: Последняя глава» — международный тизер
 
Кино «Стартрек 4» совершил прорыв в режиссуре
 
Кино Международный трейлер фильма «Варкрафт»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Project Lambda - вышел ремейк первой главы оригинальной Half-Life на Unreal Engine 4Вышло новое системное обновление 6.0 для PlayStation 4, Sony показала свежий рекламный ролик приставкиГлава AMD косвенно подтвердила участие компании в разработке PlayStation 5 и следующего XboxWarhammer: Chaosbane - появилось видео нового ролевого экшена от Bigben Interactive и Eko SoftwareEDGE оценил Spider-Man, Yakuza Kiwami 2, Dragon Quest XI и другие проекты

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика