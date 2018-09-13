За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Netflix плевать хотел на прохладные отзывы критиков и негодование бодипозитивщиков, поэтому взял да и продлил сериал «Ненасытная» на второй сезон. Многосерийная чёрная комедия вышла в начале августа и добилась пристального, но неодобрительного внимания профильной прессы и части аудитории. Вероятнее всего, поднявшийся до премьеры гвалт обеспечил проекту крайне неплохие рейтинги, что и побудило стримингового гиганта одобрить продление.

Чёрная комедия повествует о толстушке Пэтти в исполнении Дебби Райан. Из-за своей упитанности главная героиня страдает от насмешек сверстников. Однако благодаря несчастному случаю удосужившись похудеть, Пэтти превращается в горячую красотку и планирует жестоко отомстить бывшим обидчикам.

Помимо Райан в сериале снимаются Кристофер Горэм, Даллас Робертс, Алисса Милано, Кимми Шилдс и другие

Создателем и главным сценаристом проекта выступает Лорен Гассис («Декстер», «Однажды в сказке»). CBS Television Studios отвечает за производство сериала. Второй сезон «Ненасытной» выйдет в следующем году.