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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix оформил сериалу «Ненасытная» второй сезон

Netflix плевать хотел на прохладные отзывы критиков и негодование бодипозитивщиков, поэтому взял да и продлил сериал «Ненасытная» на второй сезон. Многосерийная чёрная комедия вышла в начале августа и добилась пристального, но неодобрительного внимания профильной прессы и части аудитории. Вероятнее всего, поднявшийся до премьеры гвалт обеспечил проекту крайне неплохие рейтинги, что и побудило стримингового гиганта одобрить продление.

Чёрная комедия повествует о толстушке Пэтти в исполнении Дебби Райан. Из-за своей упитанности главная героиня страдает от насмешек сверстников. Однако благодаря несчастному случаю удосужившись похудеть, Пэтти превращается в горячую красотку и планирует жестоко отомстить бывшим обидчикам.

Помимо Райан в сериале снимаются Кристофер Горэм, Даллас Робертс, Алисса Милано, Кимми Шилдс и другие

Создателем и главным сценаристом проекта выступает Лорен Гассис («Декстер», «Однажды в сказке»). CBS Television Studios отвечает за производство сериала. Второй сезон «Ненасытной» выйдет в следующем году.

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Ненасытная
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