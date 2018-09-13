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«Леденящие душу приключения Сабрины» — тизер

Потоковый сервис Netflix опубликовал тизер «Леденящих душу приключений Сабрины», отлично передающий жуткую и таинственную атмосферу действа. 10-серийный первый сезон мистической драмы выйдет 26 октября.

Экранизация одноимённого комикса Роберто Агирре-Сакасы повествует о приключениях юной Сабрины Спеллман в мире ужасов, оккультизма и колдовства. Наполовину ведьма, наполовину смертная, Сабрина пытается примириться со своей двойственной натурой, одновременно воюя с могущественными силами зла, населяющими её родной городок Гриндейл.

В сериале снимаются Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто, Ричард Койл, Росс Линч, Тати Габриэль и другие.

Агирре-Сакаса отвечает за сценарий и выступает исполнительным продюсером наряду с режиссёром Ли Толандом Кригером («Ривердейл»), Грегом Берланти («Флэш») и Сарой Шехтер. Производством занимается Warner Bros. Television.

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