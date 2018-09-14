«Во тьму» — тизер антологии ужасов

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu выпустил тизер хоррор-антологии «Во тьму». Особенность многосерийного телесборника в том, что сюжет каждого эпизода вдохновлён тем праздником, который отмечают в месяц выхода серии.

Первый выпуск под названием «Тело» выйдет на телеэкраны 5 октября и будет посвящён Хэллоуину. Второй выпуск «Плоть и кровь» покажут 2 ноября, приурочив его к Дню благодарения

В сериале задействованы Том Бейтман, Джимми Симпсон, Ребекка Риттенхаус, Аврора Перрино, Дэвид Халл, Рэй Сантьяго, Дермот Малруни, Дана Сильверс и другие. За производство отвечает небезызвестная студия Blumhouse Productions.