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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Анна-София Робб и Джои Кинг сыграют в криминальной антологии от Hulu

Потоковый сервис Hulu задумал основанную на реальных событиях криминальную антологию The Act и заманил в свои сети весьма серьёзных барышень — Патрицию Аркетт («Подпольная империя»), Джои Кинг («Фарго»), Анну-Софию Робб («Мост в Терабитию») и Хлою Севиньи («Парни не плачут»).

Как и полагается, каждый сезон будет посвящён отдельной истории. В основу первого ляжет статья журналистки Мишель Дин 2016 года Dee Dee Wanted Her Daughter To Be Sick, Gypsy Wanted Her Mom To Be Murdered.

В центре жуткой истории — прикованная к инвалидному креслу девушка Джипси Бланшар (Кинг) и её мать Ди-Ди (Аркетт), чья бесконечная забота о дочери восхищает всю округу. Всем они кажутся идеальной семьёй, но за закрытыми дверями нестабильность и жажда контроля Ди-Ди зачастую берёт над ней верх. Пытаясь избавится от чрезмерной опеки матери, Джипси открывает ящик Пандоры, что в конечном счёте приведёт к убийству.

Севиньи сыграет Мел — прирождённого лидера и предводительницу всех местных женщин, а Робб — её дочь Лейси, купающуюся во всеобщем обожании.

За сценарий первого сезона отвечает Ник Антоска («Ганнибал», «Нулевой канал») вместе с автором литературного первоисточника. Режиссёрское кресло занимает французская актриса Лор де Клермон-Тоннер. В исполнительных продюсерах помимо Антоски и Дин значатся Бриттон Риццио и Грег Шепард. Производственный процесс на контроле у Universal Cable Productions.

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