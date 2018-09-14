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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Аарон Пол записался в третий сезон «Мира Дикого Запада»

Актёрский состав третьего сезона «Мира Дикого Запада» пополнил свои ряды — в продолжении технотриллера снимется Аарон Пол («Во все тяжкие», «Путь»). Ему досталась постоянная роль, но пока это и всё, что известно об участии Пола в третьем сезоне. Имя и описание персонажа не раскрываются.

В мае HBO оперативно продлил сериал, пусть рейтингового успеха первого сезона он в этом году и не повторил.

Технотриллер по одноимённому фильму Майкла Крайтона повествует о футуристическом парке развлечений, населённом андроидами, едва ли отличимыми от живых людей. Однажды в системе происходит сбой — и высокотехнологичный аттракцион для воплощения фантазий богачей превращается в поле битвы людей и роботов с пробудившимся сознанием.

Исполнительными продюсерами и создателями сериала выступают Джонатан Нолан, Лиза Джой и Дж. Дж. Абрамс. Производством занимаются Kilter Films, Bad Robot Productions и Warner Bros. Television. Дата возвращения проекта на экраны пока неизвестна.

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Мир Дикого Запада
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