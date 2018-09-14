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Закари Куинто и Эшли Каммингс сыграют главные роли в «NOS4A2» Джо Хилла

В апреле кабельный канал AMC заказал съёмки сериала «NOS4A2». А недавно 10-серийная экранизация одноимённого мистического триллера Джо Хилла обзавелась исполнителями главных ролей — центральных персонажей сыграют Закари Куинто (фильмы «Звёздный путь», «Отель „Артемида“», сериал «Американская история ужасов») и Эшли Каммингс («Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»).

Виктория Маккуин (Каммингс) обладает даром находить утерянные вещи. Отправившись на поиски пропавшего сына, молодая женщина прислушивается к своему чутью, которое выводит её на след Чарли Мэнкса (Куинто) — психопата со сверхспособностями. Чарли перевалило за сто, а он молод и здоров, благодаря тому что питается душами похищенных детей. Виктория знает, что её сын у Мэнкса, и рискнёт всем, чтобы его спасти.

Сценарием занимается шоураннер Джейми О’Брайен («Ад на колёсах», «Бойся ходячих мертвецов»), который наравне с Хиллом и Лорен Коррао числится в команде исполнительных продюсеров проекта. Производством руководят AMC Studios и Tornante Television. Премьера запланирована на следующий год.

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Темы
 
NOS4A2
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