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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Возвращение домой» — трейлер с датой выхода

Сериал «Возвращение домой» с Джулией Робертс и Бобби Каннавале обзавёлся полноценным трейлером с гнетущий атмосферой. Премьера состоится 2 ноября на потоковом сервисе Amazon.

Центральными персонажами психологического триллера по мотивам одноимённого подкаста выступают социальный работник Хайди Бергман (Робертс) из правительственной организации, помогающей солдатам вернуться к мирной жизни, бывший солдат Уолтер Круз (Стефан Джеймс), стремящийся начать новую главу в жизни, и амбициозный инспектор инициативы «Возвращение домой» Колин Белфаст (Каннавале), чьи маниакальные требования указывают на сомнительность мотивов его поведения.

В сериале также снимаются Сиси Спейсек, Ши Уигхэм, Джереми Аллен Уайт, Дермот Малруни, Алекс Карповски и другие.

За сценарий отвечают авторы первоисточника Эли Горовиц и Мика Блумберг. Режиссирует Сэм Эсмейл («Мистер Робот»). Все трое наряду с Джулией Робертс числятся исполнительными продюсерами. Сериал уже получил продление на второй сезон.

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