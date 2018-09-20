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Первоисточник: www.bloomberg.com Прямая ссылка на новость:
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AMC хочет превратить «Ходячих мертвецов» в полноценный франчайз

Кабельный канал AMC позаботится о том, чтобы зомби продолжали своё безрадостное путешествие ещё лет десять, и это даже не преувеличение. Источники сообщают, что AMC Networks Inc. планирует несколько телефильмов и многосерийных спин-оффов в рамках зомби-вселенной Роберта Киркмана. По слухам, состоялось несколько предварительных бесед с крупными медиа-компаниями. Обсуждались возможности сотрудничества в производстве вышеозначенных проектов на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов.

До заключения сделок ещё далеко — процесс длительных переговоров только-только начался и он является частью амбициозного плана AMC закармливать зрителей зомби-контентом ещё как минимум лет десять. Оригинальный сериал «Ходячие мертвецы» и его спин-офф «Бойся ходячих мертвецов» доказали свою фантастическую прибыльность, позволив AMC за последние несколько лет вдвое увеличить свои доходы за счёт продажи рекламы, повторных показов и платы, взимаемой с провайдеров платного ТВ.

Другими словами, AMC сосредоточился на создании настоящего зомби-франчайза, который позволит исследовать постапокалиптическую вселенную Киркмана, не истощая до безобразия сюжет разросшихся до девяти сезонов «Ходячих мертвецов», что, по мнению части аудитории, уже произошло.

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Темы
 
Ходячие мертвецы Бойся ходячих мертвецов
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