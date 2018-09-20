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Первоисточники: deadline.comtvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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«Снегопад» получил от FX добро на третий сезон

В преддверие финала второго сезона «Снегопада» кабельный канал FX оформил сериалу продление на третий сезон, премьера которого запланирована на следующий год. Решению продлить жизнь проекта поспособствовали положительные отзывы критиков и рейтинговые показатели, лишь самую малость уступающие результатам первого сезона.

События криминальной драмы разворачиваются в 1984 году в Лос-Анджелесе на фоне охватившей мегаполис кокаиновой эпидемии. Главные действующие лица истории, чьи пути так или иначе пересекаются, стремятся к обретению богатства, влияния и власти.

В актёрский состав проекта входят Демсон Идрис, Серхио Перис-Менчета, Картер Хадсон, Эмили Риос и другие. Создателями выступают Джон Синглтон, Эрик Амадио и шоураннер Дэйв Андрон («Правосудие»). Производством заведует FX Productions.

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Снегопад
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