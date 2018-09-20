 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Новости игр — лучшее за неделю Новые игры сентября 2018: Shadow of the Tomb Raider, Spider-Man, Pathfinder: Kingmaker и Life is Strange 2 Amazon не хочет выпускать фильм Вуди Аллена из-за обвинений в изнасиловании Apple заказала съёмки первого сезона «Академии» Айзека Азимова Сериал «Касл-Рок» получил второй сезон от Hulu
8
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Доктор Кто» — второй трейлер одиннадцатого сезона

Недавно обзаведшийся датой выхода одиннадцатый сезон «Доктора Кто» получил ещё один трейлер. Видеоанонс обещает множество эпических приключений и радости командной работы. Культовый фантастический сериал вернётся на каналы BBC One и BBC America 7 октября.

В этом году зрители будут наблюдать за невероятными вояжами во времени и пространстве переродившегося галлифрейца и трёх его компаньонов. Тринадцатую ипостась Доктора воплощает Джоди Уиттакер («Бродчёрч»), а её спутниками выступают Грэм (Брэдли Уолш), Райан (Тосин Коул) и Ясмин (Мандип Джилл).

В одиннадцатый сезон входят 10 эпизодов по 50 минут. Шоураннером и главным сценаристом числится автор «Бродчёрча» Крис Чибнелл. Производством по традиции заведует BBC Studios.

8 Обсудить
Темы
 
Видео Доктор Кто
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Нового Бонда собирались убить и переродить на манер «Доктора Кто»
 
Одиннадцатый сезон «Доктора Кто» получил дату выхода
 
«Доктор Кто» — второй трейлер одиннадцатого сезона

Тоже интересно

 
Кино «Красный воробей» — тизер
 
Кино В Хита Леджера в роли Джокера не верили даже студия и сценарист
 
Съёмки шестого сезона «Карточного домика» приостановлены
 
КиноИгры Uncharted — фанатский фильм с участием Натана Филлиона
 
Кино «Призрак в доспехах» — финальный трейлер
 
Кино «Алита: Боевой ангел» — второй трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Официально: Spider-Man побил рекорд God of War, став самым быстро продаваемым эксклюзивом в истории PlayStationПоявились первые тесты Nvidia GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti, некоторые игры не тянут 4K и 60 FPS на флагманской видеокартеTGS 2018: Yakuza Online - Sega опубликовала новый трейлер игры и особое видеоThe Missing - представлен новый трейлер игры от создателя Deadly Premonition и D4Стримы на GameMAG.ru: Azzy и Костя пробуют FIFA 19 на ПК по подписке Origin Access Premier (сегодня в 18:00)
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика