«Доктор Кто» — второй трейлер одиннадцатого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Недавно обзаведшийся датой выхода одиннадцатый сезон «Доктора Кто» получил ещё один трейлер. Видеоанонс обещает множество эпических приключений и радости командной работы. Культовый фантастический сериал вернётся на каналы BBC One и BBC America 7 октября.

В этом году зрители будут наблюдать за невероятными вояжами во времени и пространстве переродившегося галлифрейца и трёх его компаньонов. Тринадцатую ипостась Доктора воплощает Джоди Уиттакер («Бродчёрч»), а её спутниками выступают Грэм (Брэдли Уолш), Райан (Тосин Коул) и Ясмин (Мандип Джилл).

В одиннадцатый сезон входят 10 эпизодов по 50 минут. Шоураннером и главным сценаристом числится автор «Бродчёрча» Крис Чибнелл. Производством по традиции заведует BBC Studios.