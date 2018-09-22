DC Universe определился с исполнительницей роли Старгёрл

Звёздочку канала Nickelodeon Брэк Бэссинджер поглотила чёрная дыра под названием DC. Девчухе досталась роль Старгёрл, урождённой Кортни Уитмор, в одноимённом сериале ясно какого потокового сервиса. Запущенный на прошлой неделе DC Universe надеется развести самых оголтелых фанатов на восемь долларов в месяц взамен на полнейший доступ ко всем комиксам, фильмам и сериалам вселенной. И «Старгёрл» должен стать одним из его главных хитов.

Кортни Уитмор — девушка интеллигентная, атлетичная и добрая. Не самое типичное описание супергероини. Вынужденная адаптироваться к новому окружению после развода родителей, она случайно обнаруживает страшный секрет своего отчима — когда-то тот был напарником супергероя. Решив позаимствовать костюмчик, она неожиданно для себя становится вдохновителем целого поколения новых борцов со злом.

Сценарий пилотного эпизода напишет Джефф Джонс, создавший персонажа в 1999 году.

В комиксах нет героя, более особенного для меня, чем Старгёрл. И после всеобъемлющих поисков я могу с уверенностью сказать, что нет человека на планете, более подходящего на эту роль, чем Брэк Бэссинджер. Джефф Джонс, любитель гипербол.

Помимо Джонса сериал продюсирует вездесущий Грег Берланти вместе с Сарой Шехтер. Производственный процесс на контроле у Berlanti Productions, Mad Ghost Productions и Warner Bros Television.